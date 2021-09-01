Крупнейшие интернет-компании РФ объявили план по защите детей

Крупнейшие российские интернет-компании, а также медиахолдинги и телеком-операторы подписали хартию по безопасности детей в интернете. Церемония подписания состоялась в пресс-центре агентства «Россия сегодня», передаёт РИА Новости.
На мероприятии объявили о создании Альянса по защите детей в цифровой среде. Отмечается, что хартия предполагает ограничение доступа для детей к вредному и противоправному контенту.
Участие в разработке данного плана
Кроме того, компании условились удалять противоправный контент, оперативно реагировать на жалобы пользователей и иные обращения.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин видит среди обилия контента в интернете множество информационного мусора, который, по его словам, зачастую «подаётся как истина в последней инстанции».