Крупнейшие интернет-компании РФ объявили план по защите детей

Крупнейшие российские интернет-компании, а также медиахолдинги и телеком-операторы подписали хартию по безопасности детей в интернете. Церемония подписания состоялась в пресс-центре агентства «Россия сегодня», передаёт РИА Новости.

На мероприятии объявили о создании Альянса по защите детей в цифровой среде. Отмечается, что хартия предполагает ограничение доступа для детей к вредному и противоправному контенту.

Участие в разработке данного плана принимали такие крупные компании, как «Яндекс», Mail.ru Group, «Лаборатория Касперского», «Национальная Медиа Группа», «Газпром-медиа холдинг», «Ростелеком», а также «Мегафон», МТС и «Вымпелком». Они договорились «самостоятельно выявлять и ограничивать доступ детей к контенту, который может нанести вред их здоровью и развитию».

Кроме того, компании условились удалять противоправный контент, оперативно реагировать на жалобы пользователей и иные обращения.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин видит среди обилия контента в интернете множество информационного мусора, который, по его словам, зачастую «подаётся как истина в последней инстанции».