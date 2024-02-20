«Кровавый» лед обнаружили у берегов Приморья Ученые в Приморье обнаружили природный феномен в виде красного льда

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Ученые обнаружили «красный лед» в акватории Приморья, сообщили в Национальном научном центре морской биологии имени А. В. Жирмунского ДВО РАН. По словам специалистов, такой окрас получен из-за десятков тысяч рачков, которые вмерзли в лед.

В рамках экологического мониторинга, проводимого ННЦМБ ДВО РАН в районе Морской биологической станции «Восток» 5 февраля 2024 года в заливе Восток (залив Петра Великого Японского моря), был зарегистрирован красочный природный феномен — окрашивание льда в красный цвет, — говорится в сообщении.

Как пояснили ученые, рачки окрасили лед в красный цвет из-за наличия в тельцах особых пигментов — каротиноидов. Они отметили, что окрашивание морских льдов в прибрежье Приморского края — далеко не редкое явление. В частности, почти каждый год специалисты обнаруживают зеленый или коричневый лед.

Ранее ученые из Музея Севера при Университете Аляски разгадали поведение передвигающихся «колоннами» червей. По их словам, личинки почвенных комаров таким образом пытаются защититься от птиц и остальных хищников. Исследователи предположили, что черви принимают форму змеи, чтобы отпугивать птиц и других врагов или сохранять влагу на сухой земле.