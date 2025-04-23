Криминолог назвал вероятную причину убийства Игоря Талькова Криминолог Шестаков: убийство Талькова напоминает гибель Кеннеди

Фото: Владимир Яцина/ТАСС

Игорь Тальков

Убийство певца Игоря Талькова напоминает гибель бывшего президента США Джона Кеннеди, заявил NEWS.ru криминолог Дмитрий Шестаков. По его мнению, исполнителя убили сговорившиеся против него олигархи, считавшие музыканта носителем русской идеи.

Моя версия заключается в том, что нельзя сводить это преступление к тому, что делал там непосредственно [Валерий] Шляфман (концертный директор Талькова. — NEWS.ru). С моей точки зрения, она криминологически обоснована, здесь есть заговор. Это мой подход. Заговор именно против Талькова как носителя русской идеи — убрать человека, который впервые стал высказываться публично как носитель русской идеи, которую предали забвению. Сейчас ее вспомнили, так как мы вступили в боевые действия. Почему так долго расследуют убийство Джона Кеннеди? Те же аналогии, а может, и те же причины. Сходство есть. Это глобальная олигархическая преступность, — сказал Шестаков.

Он выразил мнение, что людей вводят в заблуждение. По его словам, похожий сценарий разыгрывался вокруг Ли Харви Освальда, признанного виновным в убийстве Кеннеди.

Ну да, осудили его, убили его, чтобы не сказал лишнего. Все сложнее. Может, Шляфман мог не ведать, что творил. Он мог и не главным быть, — добавил Шестаков.

Ранее стало известно, что Валерий Шляфман заочно приговорен к 13 годам колонии общего режима за убийство Талькова. Мужчину также признали виновным в покушении на убийство представителя певицы Азизы Игоря Малахова.