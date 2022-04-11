Криминалист рассказал, как предотвратить убийства среди заключённых

Конфликты в тюремной среде, в том числе с убийствами, не возникают сами по себе, в большинстве случаев у них есть организатор — человек, пользующийся авторитетом среди заключённых, рассказал NEWS.ru экс оперативный сотрудник МВД России криминалист Михаил Игнатов, комментируя сообщения о массовой драке в ИК-4 под Саратовом, в ходе которой погиб один из заключённых. Чаще всего в роли таких организаторов выступают воры в законе, имеющие определённые рычаги влияния.

У любого конфликта в ИК обязательно есть организатор — авторитет, «вор в законе», отбывающий там наказание, имеющий рычаги влияния на окружающих. Это может быть негативное отношение к администрации колонии, борьба кланов — кому верховодить к колонии, конфликт на национальной почве. Видимо, путём дипломатии, толковища, договориться не удалось, перешли к массовым беспорядкам. Из-за этого ИК могут расформировать, полностью сменить руководство и контингент, — отметил эксперт.

Собеседник добавил, что после инцидента в ИК-4 на место могут прибыть комиссии ФСИН, следователи из прокуратуры и СК РФ. Он подчеркнул, что подобные ситуации должны предотвращать руководители исправительных учреждений, получать «упреждающую информацию о готовящихся акциях, раскидывать авторитетов по другим колониям, лишать их поддержки со стороны заключённых».

Ранее сообщалось, что в саратовской ИК-4 произошла массовая драка. В ходе потасовки был убит один заключённый. Ещё трое участников госпитализированы с ранами разной степени тяжести. Инцидент произошёл вечером 10 апреля. Несколько мужчин затеяли драку из-за спора о сферах влияния. 35-летний заключённый попытался их разнять. В итоге он был убит, сотрудники ИК-4 обнаружили его без сознания с резаными ранами груди и шеи.