Криминалист рассказал, что ждет Шишкана в колонии для пожизненно осужденных Криминалист Игнатов: в колонии для пожизненно осужденных Шишкана лишат всего

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Криминального авторитета Шишкана (настоящее имя — Олег Медведев) в колонии для пожизненно осужденных лишат всего, заявил криминалист Михаил Игнатов. В беседе с NEWS.ru эксперт рассказал, что как правило такие заключенные начинают изучать религию, читают священные книги. Он отметил, что также в колониях разрешены прогулки по часу в день, но все передвижения можно совершать только согнувшись.

Там отбываются наказания в очень жестком режиме камерного типа. Заключенным там разрешена прогулка один раз в день в течение часа, все передвижения только согнувшись, в наручниках и в сопровождении служебной собаки. Осужденные в таких колониях лишены почти всего. Как правило, они начинают изучать религию и читать священные книги. Ничего хорошо там нет, — уточнил криминалист.

Игнатов добавил, что раз в год заключенному в колонию могут передать посылку. Взаимодействовать с другими осужденными запрещено, подчеркнул эксперт. Он предположил, что Шишкану будет там тяжело.

Один раз в год заключенному могут передать посылку в колонию. Между заключенными никаких взаимоотношений быть там не может. Шишкану будет тяжело, — заключил Игнатов.

Второй Западный окружной военный суд ранее вынес приговор Шишкану. Он получил пожизненный срок за организацию ОПГ, убийства и бандитизм. Приговор пока не вступил в законную силу. Он может быть обжалован в установленный срок в апелляционном порядке.