Криминалист раскрыл, как «крабовый король» Кан мог инсценировать смерть Криминалист Игнатов: хирурги могли полностью изменить внешность Кана

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Криминалист Михаил Игнатов предположил в разговоре с NEWS.ru, что современная медицина позволяет полностью изменить внешность человека, если последний собирается инсценировать свою смерть. Эксперт не исключил, что данную процедуру мог пройти бизнесмен и «крабовый король» Олег Кан, чьи представители в суде заявили, что он ушел из жизни.

Прекрасно развивается пластическая хирургия, внешность меняют до неузнаваемости. Влиятельный и богатый гражданин, учитывая коррупционную составляющую, попытается получить любой документ, подтверждающий его смерть, в том числе с результатами не проводившихся, естественно, экспертиз, — отметил Игнатов.

По его словам, реально и подменить тело «умершего» гражданина. Собеседник добавил, что при подобном сценарии человека можно найти только в том случае, если он сам выдаст себя.

То же самое с телом — подменить, учитывая деньги и влияние, можно и труп. А если запросят экспертизы — скажут, что тело, по просьбе родственников, кремировали. И никто человека не найдет, пока он сам себя не выдаст. Пока не всплывет настоящий Кан. В таких ситуациях — только покинуть страну навсегда, — подытожил Игнатов.

Ранее адвокаты, представляющие интересы Кана, заявили во время судебного заседания о смерти предпринимателя. По информации юристов, сведения о смерти бизнесмена имеются на сайте Федеральной нотариальной палаты России. Там указано, что Кан скончался 14 февраля 2023 года. При этом Генпрокуратура считает смерть предпринимателя инсценировкой. По словам прокурора, данные о кончине Кана не были зарегистрированы ни в отделах ЗАГС Сахалинской области, ни в аналогичных учреждениях Санкт-Петербурга, а родственники за справками не обращались.