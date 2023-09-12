Криминалист заявил, что среди мигрантов могут быть завербованные террористы Криминалист Игнатов: среди мигрантов могут быть завербованные террористы

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В России необходимо ограничить въезд мигрантов, поскольку гражданам некомфортно с ними находиться, заявил в беседе с NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его словам, мигрантов тянет на секс под алкоголем и они идут на преступления. Кроме этого Игнатов предположил, что среди приезжих могут быть завербованные террористы.

Молодые девушки боятся выходить на улицу вечером, потому что мигранты толпами собираются в разных местах. <...> Людям некомфортно ходить мимо таких заведений. А если они употребляют спиртное, то молодых людей тянет на секс, природа берет свое. Вот поэтому они идут на преступления. <...> Ограничьте въезд мигрантов. Ладно уличные преступления, а сколько завербованных различными террористическими организациями, которые под видом мигрантом присылают сюда своих эмиссаров, агентуру, — сказал криминалист.

Он отметил, что Россия находится в состоянии боевых действий и иностранные спецслужбы могут использовать мигрантов в своих целях. Игнатов утверждает, что в стране исчерпан лимит на иностранных граждан и въезд для них следует ограничить.

Ранее президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке заявил, что РФ сможет отказаться от мигрантов на рынке труда благодаря развитию новых технологий. При этом он подчеркнул, что быстрого результата на этом направлении добиться невозможно.

Доцент факультета социальных наук ВШЭ Евгений Варшавер ранее обратил внимание на снижение потока трудовых мигрантов из Центральной Азии. Часто вместо России они выбирают страны Европы или Юго-Восточной Азии. По словам эксперта, причиной таких тенденций является слабеющий рубль. То есть приезжающие работать в РФ в итоге стали получать меньше денег при том же уровне занятости.