Кремль считает ситуацию с COVID-19 в России «достаточно тяжёлой»

https://static.news.ru/photo/2aa0b8b6-1776-11eb-b3ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ситуация с распространением коронавируса в России достаточно тяжёлая. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сейчас основные силы эпидемиологического удара на регионы, они ушли на восток от Москвы. Да, действительно, ситуация достаточно тяжёлая в плане распространения коронавируса, — цитирует Пескова «Интерфакс».

Текущая ситуация требует чрезвычайно энергичных усилий от федерального правительства и властей регионов. Представитель Кремля подчеркнул, что такая работа проводится.

По его словам, глава государства Владимир Путин получает всю информацию по ситуации с коронавирусом в стране.

Работает штаб, помимо штаба работает информационный центр. Конечно, по линии федерального центра и по линии отдельных регионов вся информация главе государства докладывается, — заявил пресс-секретарь президента.

По словам Пескова, контролируются мощности в сфере здравоохранения: запас койко-мест, средств индивидуальной защиты и лекарств. Это позволяет контролировать ситуацию с распространением инфекции.

Представитель Кремля отметил, что в борьбе с коронавирусом власти пытаются найти золотую середину, чтобы не нанести ущерб экономике. В разных регионах вводятся различные решения по ограничениям, но они не носят характер остановки экономики.

NEWS.ru писал, что в России за сутки выявили 17 347 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончались 219 человек, излечились 7574 пациента.

Общее число заболевших COVID-19 в России достигло показателя более чем 1,5 млн случаев, за всё время пандемии умерли 26 269 россиян, болезнь смогли победить 1 146 096 человек.