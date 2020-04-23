Путин разрешил некоторым депутатам возглавлять компании

Депутаты региональных парламентов, работающие на неполной основе, получили право руководить коммерческими и некоммерческими структурами. Документ одобрил глава РФ Владимир Путин.
Изменения внесли в закон о противодействии коррупции,
Ранее NEWS.ru сообщал, что Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны на 3 сентября. До этого памятным днём было 2 сентября.
Постановление об изменениях в списке Дней воинской славы и памятных дат приняли 14 апреля. Теперь новый День воинской славы «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)», говорится в поправке. Ранее в тексте была прописана дата 2 сентября 1945 года.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен