Путин разрешил некоторым депутатам возглавлять компании

https://static.news.ru/photo/ba1cb39a-8622-11ea-9588-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутаты региональных парламентов, работающие на неполной основе, получили право руководить коммерческими и некоммерческими структурами. Документ одобрил глава РФ Владимир Путин.

Изменения внесли в закон о противодействии коррупции, говорится на официальном портале правовой информации. Подписанные бумаги исправляют техническую неточность в принятом пакете мер в декабре 2019 года, фактически запретившем народным избранникам, не получающим зарплату в парламентах, заниматься коммерческой деятельностью.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны на 3 сентября. До этого памятным днём было 2 сентября.

Постановление об изменениях в списке Дней воинской славы и памятных дат приняли 14 апреля. Теперь новый День воинской славы «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)», говорится в поправке. Ранее в тексте была прописана дата 2 сентября 1945 года.