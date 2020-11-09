Кремль прокомментировал запрет Сафронову на звонок матери

https://static.news.ru/photo/8d3e8dc6-227b-11eb-8531-fa163e074e61_660.jpg Иван Сафронов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с сотрудниками СМИ ответил на вопрос по поводу ситуации с задержанным журналистом и советником главы Роскосмоса Иваном Сафроновым, которому не позволили сделать звонок матери.

Ранее стало известно, что Сафронову, которого обвиняют в госизмене, не разрешили позвонить матери в день её рождения. По словам адвоката экс-журналиста, в ФСБ заявили, что звонок может быть использован для «скрытого обмена информацией или выполнения иных разведывательных заданий иностранной спецслужбы».

Песков, говоря об этом инциденте, подчеркнул, что определение режима пребывания в СИЗО не является частью прерогативы ни президента, ни администрации главы государства.

Поэтому я здесь могу вас только переадресовать в компетентные органы, в обязанности которых входит определение такого режима, — цитирует РИА Новости пресс-секретаря президента.

Иван Сафронов был задержан 7 июля в Москве. Его обвиняют в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России. Как заявили в Роскосмосе, задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах «Ведомости» и «Коммерсант», занимался военной и космической тематиками. Сафронов уверен, что его задержание связано с журналистской деятельностью.

Как ранее передавал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин осведомлён о ходе дела советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова. При этом глава государства не держит разбирательство на особом контроле.