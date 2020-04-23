Кремль признал востребованность Telegram у россиян

https://static.news.ru/photo/12185690-8550-11ea-b128-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блокировка Telegram в России осуществляется по решению суда, однако россияне фактически не перестали им пользоваться. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал инициативу депутатов Государственной думы об ослаблении режима блокирования сервиса.

Действительно, есть ситуация де-факто и де-юре. Мы исходим из ситуации де-юре, мы обязаны это делать. <...> Действительно, ситуация де-факто иная, — приводит слова Пескова РИА Новости.

Вместе с тем представитель Кремля отказался как-либо оценивать инициативу парламентариев.

Роскомнадзор с апреля 2018 года блокирует Telegram по решению суда из-за отказа мессенджера передать ФСБ ключи шифрования. Однако за два года ведомство так и не смогло полностью ограничить доступ к сервису, и он по-прежнему доступен пользователям.

Ранее NEWS.ru писал, что депутаты от «Справедливой России» Дмитрий Ионин и Федот Тумусов предложили частично отменить блокировку Telegram. По их мнению, это важно делать как минимум в период режимов повышенной готовности или ЧС.

Авторы инициативы указали на то, что дальнейшая декларативная блокировка мессенджера наносит урон не его развитию, а престижу государственной власти в России. Они также напомнили, что интернет-сервис стал выполнять социально значимую функцию — в том числе через него в условиях эпидемии коронавируса органы власти информируют граждан о развитии ситуации.