Кравцов сообщил о возвращении школьников на очное обучение в 12 регионах

https://static.news.ru/photo/8109dd98-352d-11eb-9177-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что каждый седьмой регион России вернул школьников с дистанционного обучения на очное. При этом, по его словам, некоторые регионы продлили каникулы или дистанционное обучение ввели на период после каникул.

Уже 12 регионов — Красноярский край, Ставропольский край, Карачаево-Черкесская Республика, Смоленская область и другие регионы — вышли из дистанционного обучения и продолжают очное обучение, — отметил чиновник в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что в настоящее время в России лишь 27 школ из-за пандемии коронавируса находятся на карантине.

Ранее NEWS.ru сообщал, что дистанционное обучение для старших классов в Москве будет продлено «до окончания второй четверти». Об этом сообщается в указе столичного градоначальника Сергея Собянина. Прежде дистанционное обучение для учеников 6–11-х классов планировалось завершить 6 декабря.