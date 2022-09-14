Красные глаза назвали признаком опасных заболеваний Офтальмолог Шилова: кровоизлияние в глазу может появиться из-за диабета

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Многих пациентов часто беспокоят субконъюнктивальные кровоизлияния в глазах, происходящие снаружи на белковой части, они выглядят угрожающе, но на самом деле не несут никакой опасности для зрения, рассказала в беседе с NEWS.ru офтальмолог Татьяна Шилова. По ее словам, подобные проблемы могут появляться даже на фоне стресса, но как правило возникают у пациентов с гипертонией, диабетом или атеросклерозом.

Это называется субконъюнктивальные кровоизлияния, когда слизистая оболочка глаза рыхло соединена с глазным яблоком, кровь, которая туда стекает, движется, меняет форму и человек приходит к офтальмологу с тревогой о том, что что-то произошло страшное. На самом деле, они в целом не опасны и могут быть вызваны на фоне стресса, но как правило появляются у людей, имеющих сопутствующие проблемы сосудистого характера — гипертония, диабет, атеросклероз, — сказала Шилова.

Она отметила, что в таких случаях нужно немедленно обратиться к врачу и проверить уровень артериального давления и липидов. Офтальмолог должен обязательно расширить зрачок, посмотреть глазное дно, чтобы исключить наличие кровоизлияния внутри глазного яблока, так как это может быть очень опасно и чревато риском необратимой потери зрения

Внутреннее кровоизлияние можно не заметить, если оно находится не в центральной части сетчатки, а где-то на периферии. Как правило, какая-та сопутствующая проблема обнаруживается, нередко это диабет. Первым признаком диабета могут быть микрокровоизлияния, ковид дает тяжелые внутриглазные тромбозы, нередко с такими проблемами приходят молодые пациенты от 20 до 30 лет, — подытожила Шилова.

Ранее офтальмолог Владимир Агеев заявил, что красные, синие и жёлтые линзы в солнцезащитных очках могут навредить глазам. Хуже всего в этом плане именно красный цвет, из-за него глаза быстро устают.