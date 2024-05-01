Стример из Краснодара ответила перед законом за дискредитацию ВС РФ На Кубани оштрафовали стримера Ольгу Касьяненко за дискредитацию ВС России

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Суд оштрафовал уроженку Донецка, ныне проживающую в Краснодаре, стримера Ольгу Касьяненко за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю. Девушка во время прямых эфиров оскорбляла россиян по национальному признаку, выкрикивала украинские лозунги и всячески демонстрировала поддержку Киева. В ведомстве пояснили, что в отношении Касьяненко составили два административных протокола по ч. 1 ст. 20.3 и ч. 3 ст. 20.1 КоАП России. Сумма наложенных на нее штрафов превышает 90 тысяч рублей.

В отношении девушки полицейские составили два административных материала. <...> По решению суда на девушку наложены штрафы на сумму более 90 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

Ранее Касьяненко, после того как ею заинтересовались силовики, записала оправдательное видео. В нем она заявила, что все высказывания, оскорбляющие россиян, были саркастичны, а ее слова вырваны из контекста. Она заверила, что в действительности уважает страну, в которой живет.

До этого глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что обратится в полицию из-за высказываний Касьяненко. Она опубликовала часть заявлений стримера, недвусмысленно высказывавшейся как о русских, так и о помощи военным, в том числе соотечественникам из ДНР. В частности, в ходе одной из трансляций блогер посочувствовала подписчику, который заявил, что он русский.