«КовиВак» проверят на онкобольных и людях с заболеваниями лёгких

https://static.news.ru/photo/611fb8d2-a836-11eb-af6d-96000091f725_660.jpg Фото: minobrnauki.gov.ru

Центр имени Чумакова РАН в рамках третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса «КовиВак» проверит препарат на людях старше 60 лет, на онкологических больных, а также на пациентах с аутоиммунными заболеваниями. Об этом рассказал директор учреждения Айдар Ишмухаметов в интервью «России-24».

Это не значит, что вакцину не будут испытывать на более молодых людях. Участие в исследовании будет добровольным. Специалисты хотят проверить препарат на разных категориях россиян, чтобы узнать, как он действует на них.

Мы предполагаем выделить больных с аутоиммунными заболеваниями, с заболеваниями лёгких и с онкологическими заболеваниями, — вот, собственно, те три группы, одновременно с 60+, на вопросы о которых нам надо ответить: как, когда, собственно, использовать нашу вакцину, — сказал Ишмухаметов.

Он уточнил, что документы для проведения третьей фазы уже подготовлены. Сейчас они находятся на рассмотрении в Минздраве РФ.

Ранее генеральный директор центра имени Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов заявил, что вакцина «КовиВак» эффективно действует против известных мутаций коронавируса. По его словам, это объясняется тем, что в основе препарата есть антигены целого вируса.