Кошачий лоток назвали крайне опасным для беременных женщин Ветеринар Шеляков назвал кошачий лоток крайне опасным для беременных женщин

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Кошачий лоток очень опасен для беременных женщин, так как они рискуют заразиться токсоплазмозом, заявил в разговоре с NEWS.ru ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. Если заражение произошло, то это прямое показание к аборту, предупредил он, но только при первичном заражении, именно в процессе беременности.

Самое неприятное, что может произойти, это токсоплазмоз. Тем более что данное заболевание крайне опасно для беременных женщин. Если во время беременности произошло заражение, то в данном случае это прямое показание к абортации плода. Также может развиться уродство или невынашивание плода. Правда, все это имеет место при первичном заражении, именно в процессе беременности, — заявил Шеляков.

Ранее сообщалось, что тенденция к снижению числа абортов, а значит, и нежелательных беременностей, в России наблюдается на протяжении пяти последних лет. По словам акушера-гинеколога Любови Ерофеевой, значительное число нежелательных беременностей происходит из-за того, что большинство контрацептивных методов, которыми пользуются россияне, относятся к группе средней надежности.