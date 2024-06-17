Корпоративная программа подготовки кадров «ФосАгро» вызвала интерес на ПМЭФ

Фото: «ФосАгро»

Корпоративная программа подготовки кадров компании «ФосАгро» вызвала интерес экспертов на ПМЭФ-2024. Проблема обеспечения кадрового суверенитета отечественной экономики была одной из центральных тем обсуждения на форуме. Для решения этой проблемы президент России Владимир Путин ранее поручил запустить новый национальный проект «Кадры», цель которого — до 2028 года подготовить миллион специалистов рабочих профессий, чтобы они могли трудиться в высокотехнологичных отраслях экономики.

Компания «ФосАгро» уже более 10 лет реализует образовательную программу «Школа — колледж/вуз — предприятие». Как рассказал первый заместитель генерального директора Группы Сиродж Лоиков, профориентационная вертикаль компании начинается в подшефных школах, где дети углубленно изучают математику, информатику, физику и химию. В настоящее время таких школ в стране шесть, в них учатся свыше 600 детей. Обучение в них позволяет выпускникам поступать в ведущие партнерские университеты страны и подшефные компании колледжи.

Нашей программе бесшовного образования — от школьной скамьи до трудоустройства в компании — уже 11 лет. За это время на ее развитие мы направили 6 млрд рублей. Ежегодно мы интегрируем в наши коллективы до 500 выпускников, большинство из которых продолжают затем строить карьеру в своем регионе, — добавил Лоиков.

Кроме того, для стимулирования интереса школьников к промышленности в «ФосАгро» создали интерактивно-выставочные центры на всех предприятиях Группы.

Как подчеркнул в ходе обсуждения на форуме зампредседателя комитета по научно-образовательной и инновационной политике Российского союза промышленников и предпринимателей Михаил Попов, современный бизнес готов идти по направлению развития научно-производственных и научно-технологических объединений, где есть образовательная и исследовательская составляющая.

Ранее Сиродж Лоиков рассказал, что в 2022 году «ФосАгро» поставила в Индию 2,8 млн тонн удобрений, увеличив импорт своей продукции в эту страну почти в шесть раз. По его словам, сегодня доля России в общем объеме индийского импорта удобрений достигла 25%.