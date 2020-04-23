Коронавирус заподозрили у постояльцев соцучреждения в Москве

https://static.news.ru/photo/86a6bcc6-8579-11ea-8fa6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Признаки коронавирусной инфекции были обнаружены у ряда проживающих в одном из учреждений соцзащиты Москвы. Об этом 23 апреля сообщили в пресс-службе столичного департамента социальной защиты населения.

В СМИ появилась информация о заболевших коронавирусной инфекцией в московском психоневрологическом интернате. В одном из учреждений соцзащиты есть проживающие с признаками коронавирусной инфекции. Но никакой вспышки инфекции нет. Все они госпитализированы, у них уже взяты тесты на коронавирус, — цитирует ТАСС заявление ведомства.

В департаменте уточнили, что в помещениях учреждения проведена дезинфекция, выполнены все необходимые профилактические мероприятия совместно с Роспотребнадзором.

Ранее NEWS.ru писал, что медики выявили у 25 пациентов одного из психоневрологических диспансеров Москвы признаки ОРВИ. 19 человек были госпитализированы, остальных также отправят в больницу, но после осмотра врачей.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 2,6 млн человек, погибли свыше 183 тысяч, выздоровели более 713 тысяч.

В России на 23 апреля общее число инфицированных достигло 62 773 (+4774 за последние сутки), 4891 человек выздоровел (+471 за последние сутки), умерли 555 человек (+42 за последние сутки). В Москве — 33 940 (+1959 за последние сутки) заболевших, 2448 выздоровели, 288 умерли.