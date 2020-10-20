Врач назвал оригинальный способ избежать заражения COVID-19 в магазине

https://static.news.ru/photo/3c1bbd42-120e-11eb-9fa8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Особую опасность во время пандемии представляют очереди в магазинах. Россияне часто не соблюдают в них социальную дистанцию и тем самым увеличивают риск заражения коронавирусом. Чтобы обезопасить себя, следует поставить позади тележку с продуктами — это не даст следующему покупателю подойти к вам слишком близко. Такую рекомендацию в разговоре с NEWS.ru дал врач-иммунолог Владимир Болибок.

По его словам, наибольшую опасность в магазинах во время пандемии представляют ручки тележек. После контакта с ними обязательно следует продезинфицировать руки. Этого правила также следует придерживаться после оплаты покупки — не только наличными, но и при помощи карты. Ведь в последнем случае человеку зачастую приходится вводить пин-код на терминале, поясняет Болибок.

При этом дезинфекцию рук специалист рекомендует проводить до того, как вы начнёте убирать покупки в пакет или сумку: это может минимизировать количество вирусных частиц на товарах. Тем не менее для лучшей безопасности по приходе домой упаковки всё же придётся протереть антибактериальной салфеткой или помыть с мылом.

Ранее NEWS.ru писал о том, что наиболее действенным способом защитить себя от вирусов, в частности от COVID-19, является промывание носа. Более того, такой метод доступен большинству россиян, так как не требует больших финансовых затрат.