Коронавирус изменил привычки почти половины курильщиков России

https://static.news.ru/photo/e1f205a6-83bf-11ea-b772-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Примерно каждый четвёртый россиянин стал реже курить из-за самоизоляции, связанной с эпидемией коронавируса. При этом больше всего тех, кто сократил количество перекуров, оказалось среди работающих граждан, вынужденных сидеть дома.

Как свидетельствуют данные опроса исследовательского центра портала Superjob.ru, режим самоизоляции снизил частоту затяжек у 26% курильщиков. Среди пересиживающих дома пандемию работающих россиян их ещё больше — 34%.

Вместе с тем 14% россиян стали курить чаще, а среди курящих безработных это даже 16%.

При этом чуть более половины — или 54% — не изменили привычке и курят так же, как и прежде.

Ранее, как писал NEWS.ru, заведующий отделом профилактики онкологического научного центра им. Н. Н. Блохина Владимир Левшин назвал фейком утверждение о том, что курение якобы спасает от коронавируса. По его словам, те, кто жить не может без сигарет, наоборот, отягчают течение инфекции.