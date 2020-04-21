Коронавирус изменил привычки почти половины курильщиков России

Примерно каждый четвёртый россиянин стал реже курить из-за самоизоляции, связанной с эпидемией коронавируса. При этом больше всего тех, кто сократил количество перекуров, оказалось среди работающих граждан, вынужденных сидеть дома.
Как свидетельствуют данные опроса исследовательского центра портала Superjob.ru, режим самоизоляции
Вместе с тем 14% россиян стали курить чаще, а среди курящих безработных это даже 16%.
При этом чуть более половины — или 54% — не изменили привычке и курят так же, как и прежде.
Ранее, как писал NEWS.ru, заведующий отделом профилактики онкологического научного центра им. Н. Н. Блохина Владимир Левшин назвал фейком утверждение о том, что курение якобы спасает от коронавируса. По его словам, те, кто жить не может без сигарет, наоборот, отягчают течение инфекции.
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