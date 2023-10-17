«Королеву криптовалют» Битмаму заподозрили в финансировании ВСУ SHOT: «королеву криптовалют» Федякину заподозрили в финансировании ВСУ

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Предпринимательницу Валерию Федякину, более известную под псевдонимом Битмама, заподозрили в финансировании Вооруженных сил Украины, сообщает Telegram-канал SHOT. Следствие считает, что она перевела на нужды украинских военных часть из украденных 7,5 млрд рублей. Однако адвокат девушки уверяет, что она, наоборот, поддерживает СВО и готова пожертвовать средства на нужды российских военных.

По данным канала, 17 октября Федякина пыталась оспорить в суде свой арест по уголовному делу, возбужденному по статье о краже. Однако суд оставил девушку, которая находится на седьмом месяце беременности, под стражей.

Федякина прославилась благодаря работе с площадками обмена криптовалют. Такой механизм конвертации стал популярным на фоне ужесточения антироссийских санкций. Битмама обещала клиентам не только перевод средств без комиссии, но еще и с доплатой.

Полиция задержала ее после проведения подозрительной сделки. Она взяла у знакомого 6,7 млрд рублей, пообещав вернуть их с бонусом в 1%. Позднее мужчина обратился в полицию. Теперь Битмаме грозит до 10 лет по статье о мошенничестве. Суд отправил ее под арест, несмотря на беременность, так как у нее есть вида на жительство в ОАЭ.