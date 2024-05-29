Королевская семья Британии: последние новости, как сейчас выглядит Миддлтон

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон появилась на публике сильно похудевшей, а дети принца Гарри и Меган Маркл могут вернуться в Букингемский дворец. Какие известны последние новости о королевской семье на сегодня, 29 мая?

Как сейчас выглядит Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон несколько месяцев борется с онкологическим заболеванием и проходит химиотерапию. Несмотря на то что принцесса Уэльская отказалась от публичных выходов в свет и на протяжении нескольких месяцев не появлялась на публике, на днях жену принца Уильяма заметили очевидцы, пишет People.

По информации издания, Кейт можно часто заметить на прогулках вместе с членами своей семьи. Как сообщил источник, с принцессой постоянно находятся ее родители. Из-за агрессивного лечения она сильно похудела, пишет People.

Кто может заменить заболевшую Кейт Миддлтон

После того как принцессе Уэльской провели операцию на брюшной полости, ожидалось, что она вернется к исполнению своих обязанностей после католической Пасхи, однако на настоящий момент Миддлтон продолжает лечение. На фоне этого распространяются слухи о перестановках в британской королевской семье. Испанская газета Marca утверждает, что король Карл III уже выбрал замену для заболевшей родственницы — свою племянницу принцессу Беатрис.

«Принцесса Беатрис может стать работающим членом британской королевской семьи. Иными словами, она получит право представлять монарха на официальных мероприятиях», — уточнил источник.

Поводом для слухов стало появление Беатрис и ее сестры принцессы Евгении на приеме, который устроил король в саду Букингемского дворца.

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press Принцесса Беатрис

Могут ли дети принца Гарри войти в королевскую семью

Принц Гарри и Меган Маркл в 2020 году добровольно сняли с себя королевские обязанности и переехали жить в США. При этом королевский эксперт Джек Ройстон считает, что дети герцогов Сассекских, Арчи и Лилибет, могут вернуться в Букингемский дворец, пишет OK!.

По мнению эксперта, после того как сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон Джордж взойдет на престол, он может пригласить своих двоюродных братьев вернуться в королевскую семью.

«Принц Джордж, второй в очереди на престол, не будет иметь никакого права фактически командовать, пока не станет королем. Вероятно, это произойдет через много лет, возможно, через 50–60 лет, если правление его отца, принца Уильяма, продлится долго, как это было в случае с Елизаветой II. Как только Джордж станет королем, нет особой причины, по которой он не мог бы пригласить Арчи и Лилибет вернуться. В конце концов, они остаются в линии преемственности», — отметил он.

Какое будущее королевы Камиллы предсказала принцесса Диана

Принцесса Диана точно предсказала будущее второй супруги Карла III королевы Камиллы, пишет express.co.uk. Эксперт Дженни Бонд, которая много лет освещала в прессе жизнь королевской семьи, рассказала об одном разговоре, который у нее был с леди Ди в Кенсингтонском дворце.

По ее словам, принцесса Диана заявила, что признает, что Камилла всегда была и будет любовью всей жизни Чарльза. Также она добавила, что любой брак, который мог заключить монарх, не был бы таким крепким, как его отношения со второй женой.

Дженни Бонд утверждает, что Диана отзывалась о своей главной «сопернице» как «верной, сдержанной и заслуживающей той или иной формы признания».

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