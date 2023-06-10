Король СВО: чем уникален и на что способен вертолет ВКС России Ка-52 РЛС вертолета позволяет определять тип танков ВСУ на расстоянии, превышающем радиус действия противотанковых ракет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор»

В начале июня агентство РИА Новости сообщило со ссылкой на источник, что российский вертолет Ка-52 отразил во время одного из вылетов в зоне СВО 18 атак украинских ПЗРК. Машину спас от поражения бортовой комплекс обороны «Витебск», сбивающий с толку головку наведения зенитных ракет. На что еще способен Ка-52 и почему его называют королем армейской авиации ВС РФ — в материале NEWS.ru.

Какой рекорд Ка-52 установил в зоне СВО

Собеседник РИА Новости отметил, что Ка-52 ушел от 18 зенитных ракет за один вылет в зоне СВО. Это рекордный результат по числу отраженных атак российским вертолетом.

«На сегодняшний день рекорд по отраженным за вылет ракетам переносных зенитных ракетных комплексов — 18 штук. Такое число смог отвести один из российских Ка-52 в ходе боевого вылета за счет бортового комплекса обороны „Витебск“», — рассказал источник.

Он подчеркнул, что вертолет вернулся на базу без единого повреждения. Источник сообщил, что система «Витебск» внешне напоминает птичьи яйца, поэтому ее называют яйцами жизни.

История создания Ка-52

В сообщении, опубликованном на сайте Ростеха, говорится о том, что специалисты ОКБ имени Камова начали разработку Ка-52 «Аллигатор» в 1994-м на базе Ка-50 «Черная акула». Последняя машина оказалась уникальной не только для российского вертолетостроения. Во многом Ка-50 опередила свое время. Это первая в мире винтокрылая машина, оснащенная катапультной системой спасения.

«Взлет» и карьера легендарной «Черной акулы» были невероятно яркими. Машина даже успела стать героем одноименного художественного фильма. «Черная акула» — это первая отечественная кинолента, в которой было показано перспективное вооружение, сообщили в Ростехе.

Макет «Аллигатора» впервые показали на авиасалоне МАКС-1995, а уже 25 июня 1997 года состоялся первый полет прототипа Ка-52. Серийное производство «Аллигаторов» началось в 2008 году. С ноября 2011-го они успешно эксплуатируются в ВС РФ. По состоянию на 2019 год в российской армии были задействованы свыше 110 Ка-52, заявили в Ростехе.

Главные особенности «Аллигатора»

У Ка-52 двухместная кабина, машиной может управлять любой из пилотов. При этом «Аллигатор» унаследовал от «Черной акулы» главную особенность — соосное расположение несущих винтов. При такой схеме пара параллельно установленных винтов вращается в противоположных направлениях.

Соосная схема сложнее традиционной одновинтовой, но дает ряд важных преимуществ. Основное — очень высокая маневренность. К примеру, Ка-52 так же, как и его предшественник, способен совершать уникальный маневр под названием «воронка» — сдвигаться в боковом полете по широкому кругу над наземной целью с наклоном вниз и точным прицелом на нее.

Вооружение Ка-52

Ка-52 сохраняет маневренность даже с тремя тоннами боеприпасов на борту. «Аллигатор» вооружен 30-миллиметровой авиационной пушкой 2А42-1. Он может оснащаться ракетным комплексом «Стрелец», нести пусковые установки для управляемых ракет типа «Атака» и «Вихрь-1». Неуправляемое оружие представлено 80-миллиметровыми авиационными ракетами С-8, сообщили в Ростехе.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52К «Катран»

Где вертолет получил боевое крещение

Ка-52 получил боевое крещение во время сирийской военной операции. В частности, «Аллигаторы» активно применялись при освобождении Пальмиры.

Почему Ка-52 прозвали «королем» армейской авиации

Военный обозреватель Алексей Суконкин в разговоре с NEWS.ru назвал Ка-52 «королем» армейской авиации ВС РФ и «звездой» спецоперации на Украине. По его словам, бортовой комплекс обороны (БКО) и мощная радиолокационная станция вертолета позволяют обнаружить и определить тип бронетехники ВСУ задолго до выхода на прицельную дальность противотанковых комплексов.

«Звезда СВО, король нашей армейской авиации — Ка-52. По разным сообщениям, машина стала рекордсменом по отражению атак ПЗРК благодаря БКО. Во время одного из вылетов увернулась от 18 ракет. Скорее всего, Л-370 „Витебск“ стоит. У него два излучателя, сбивающих с толку головку наведения ракет ПЗРК. БКО делает Ка-52 крайне живучими», — отметил Суконкин.

Он предположил, что на Ка-52 установлена мощная гиростабилизированная оптико-электронная система ГОЭС-451 и РЛС «Арбалет». По словам Суконкина, последняя позволяет вертолету находить и определять тип бронецелей ВСУ на расстоянии, которое превышает радиус действия противотанковых комплексов. Эксперт объяснил, что эта особенность Ка-52 позволяет максимально эффективно применять средства поражения танков: комплексы «Штурм», «Атака» и «Вихрь».

«РЛС позволяет находить и определять тип танков ВСУ на расстоянии, превышающем радиус действия противотанковых ракет. Это расстояние такое, что о нем нельзя говорить. Особенность позволяет максимально эффективно применять управляемые противотанковые ракеты: „Штурм“, „Атака“, „Вихрь“», — считает Суконкин.

Он добавил, что Ка-52 уникален из-за наличия у него системы спасения. Экипаж в составе двух человек может катапультироваться и выжить, если с вертолетом случилась беда.

«На Ка-52 есть система спасения, оба пилота могут катапультироваться и выжить. А соосная схема и отсутствие хвостового винта позволяют использовать 100% мощности двигателя для создания тяги», — заявил Суконкин.

По его словам, Ка-52 развивают скорость до 300 км/ч по прямой, а боком или назад «выдают 80–90 км/ч спокойно». Эксперт отметил, что скороподъемность Ка-52 — около 15 метров в секунду.

Какие еще вертолеты задействованы в зоне СВО

По словам Суконкина, в ходе СВО был сформирован боевой квартет армейской авиации ВС России: Ка-52, Ми-28, Ми-24 и Ми-8. При этом он не исключил, что ВКС России задействуют модернизированный вариант Ми-24 — Ми-35. Суконкин убежден, что главной задачей российских винтокрылых машин является поиск и сжигание танков ВСУ на линии боевого соприкосновения.

«Могу предположить, что наша армия использует в зоне СВО боевой квартет вертолетов для уничтожения бронетехники и укреплений ВСУ: Ка-52, Ми-28, Ми-24 и Ми-8 и все их модификации, которых очень много», — заявил Суконкин.

По его словам, спецоперация доказала эффективность применения вертолетов, способных закрывать целые направления. Суконкин подчеркнул, что крайне тяжело вести боевые действия без поддержки авиации.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ударный вертолет Ми-28Н «Ночной охотник»

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