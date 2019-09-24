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Копии Знамени Победы предложили размещать на фасадах зданий в памятные даты. Предполагается, что их будут вывешивать во всех городах-героях и городах воинской славы. Соответствующий законопроект депутаты Госдумы рассмотрят в первом чтении 25 сентября.

Инициатива направлена на «патриотическое воспитание военнослужащих Вооружённых Сил Российской Федерации». Авторами документа стали Геннадий Зюганов, Иван Мельников, Владимир Кашин. Однако против такой задумки высказались в комитете Госдумы по обороне. Там считают, что ограничение использования копий Знамени Победы только городами-героями и городами воинской славы противоречит Закону «О Знамени Победы». Высказался против концепции законопроекта и комитет Совета Федерации по обороне и безопасности, передаёт « Парламентская газета ».

Ранее News.ru писал, что делегация Минобороны РФ торжественно передала Министерству обороны Сербии копию Знамени Победы. Она будет храниться в Военном музее Белграда.