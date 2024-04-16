Константинополь восстановил в сане бывшего протодиакона Кураева Иноагент Кураев заявил о восстановлении его в сане патриархом Константинополя

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Андрей Кураев

Патриарх Константинопольский Варфоломей восстановил в сане бывшего протодиакона Андрея Кураева (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Священнослужитель, лишенный Русской православной церковью (РПЦ) статуса, в своем Telegram-канале также написал, что его включили в число клириков.

Мы отпускаем и освобождаем вас от наказания в виде лишения священства и восстанавливаем вас в статусе священнослужителя и в том сане, что был у вас ранее. Мы включаем вас в число наших святых клириков под нашим омофором, — опубликовал он соответствующий документ.

Согласно заявлению Константинополя, наложенное на Кураева со стороны РПЦ наказание «никоим образом не вытекает из церковных критериев». Российская церковь лишила бывшего протодиакона сана в 2023 году.

Ранее Кураев, включенный Министерством юстиции РФ в реестр иноагентов, назвал произошедшее с ним удивительной вещью. Как уточнил экс-священнослужитель, он понес ответственность за ответы на задаваемые ему вопросы. Непонятно, каким образом оспаривать решение российского ведомства, признался бывший протодиакон.

Вечером 22 декабря прошлого года стало известно, что Андрей Кураев был признан Министерством юстиции иностранным агентом. Минюст вменил ему распространение фейков о решениях и политике российских властей, выступления против СВО и участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами.