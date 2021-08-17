Коммунисты пообещали отменить ЕГЭ

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов и депутат Светлана Савицкая пообещали, что при победе их партии на выборах в Госдуму коммунисты в первоочередном порядке примут закон, который отменит систему ЕГЭ. Такое заявление они сделали на пресс-конференции, передаёт РИА Новости.

Зюганов отметил , что первым шагом политиков станет возврат прежнего пенсионного возраста.

Закон об образовании для всех тоже готов — мы его примем в первую очередь. Он гарантирует каждому молодому человеку бесплатное образование, вплоть до высшего, и первое рабочее место, — подчеркнул он.

Савицкая добавила, что коммунисты хотят «восстановить» образование, которое разрушила система ЕГЭ. По её словам, за 25 лет чтения лекций в Московском авиационном институте она заметила, как у новых студентов пропадает умение анализировать информацию. В связи с этим задача КПРФ — «вернуть нормальную советскую систему образования».

17 августа группа депутатов от КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесла в Государственную думу законопроект о возвращении прежнего пенсионного возраста. Коммунисты уверены, что российской экономике не нужно увеличение числа работников. Они объясняют это ухудшением здоровья граждан предпенсионного возраста, которым приходится работать, что приводит к росту нагрузки на Фонд социального страхования.