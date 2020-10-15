Комаровский рассказал о своей безжалостности к родителям

https://static.news.ru/photo/db040844-0ef1-11eb-aa9a-fa163e074e61_660.jpg Евгений Комаровский Фото: doctor_komarovskiy/instagram.com

Детский врач Евгений Комаровский назвал себя в интервью «педиатром-террористом». Он пояснил, что всегда требовал от родителей выполнять его рекомендации, объясняя, для чего это требуется.

Комаровский подчеркнул, что всегда брал на себя ответственность за лечение детей.

Я очень много родителей послал, которые не хотели быть родителями, — признался доктор в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Как сообщает «Царьград», педиатр рассказал, что до сих пор встречает людей, которые недовольны его консультациями. Комаровский подчеркнул, что мог сказать людям, что «вы не родители, если не хотите ради своего ребёнка прикрутить отопление, купить то-то и то-то и отдыхать с ним не так, как отдыхаете сейчас».

NEWS.ru писал, что Комаровский раскрыл три тайны плача младенцев. По его словам, малыши могут плакать из-за страха, неудовлетворённых физиологических потребностей и когда им больно.