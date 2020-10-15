Комаровский рассказал о своей безжалостности к родителям

Детский врач Евгений Комаровский назвал себя в интервью «педиатром-террористом». Он пояснил, что всегда требовал от родителей выполнять его рекомендации, объясняя, для чего это требуется.
Комаровский подчеркнул, что всегда брал на себя ответственность за лечение детей.
Я очень много родителей послал, которые не хотели быть родителями, — признался доктор в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Как
NEWS.ru писал, что Комаровский раскрыл три тайны плача младенцев. По его словам, малыши могут плакать из-за страха, неудовлетворённых физиологических потребностей и когда им больно.