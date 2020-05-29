Количество смертей от COVID-19 в Подмосковье в мае превысит данные апреля

https://static.news.ru/photo/7df4c498-a1d9-11ea-8d09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что смертность от коронавирусной инфекции в регионе ожидается в мае выше показателей апреля текущего года.

Май месяц не будет легче апреля, он будет ещё сложнее, потому что был пик пандемии. И значит, будет больше, к сожалению, смертей, — отметил глава региона в эфире телеканала «Россия 24».

С 1 июня в регионе откроются непродовольственные магазины, вновь начнут функционировать прачечные, ремонтные мастерские и химчистки в том случае, если их площадь не превышает 400 кв. м. Жители в масках смогут гулять в парках и скверах.

Как писал NEWS.ru, в Подмосковье отменили запрет на посещение кладбищ. Они были закрыты ещё в апреле. Тогда сообщалось, что их откроют, когда в регионе будет отменён режим повышенной готовности. С вечера 29 мая в Московской области действует режим всеобщей самоизоляции.

Сейчас в мире более 5,9 млн заразились COVID-19, более 363 тысяч умерли, более 2,5 млн выздоровели. В России насчитывается 387 623 подтверждённых случая COVID-19. Выздоровели 159 257 пациентов, жертвами опасного заболевания стали 4374 человека.