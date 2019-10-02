https://static.news.ru/photo/eae26e46-e4f3-11e9-bfca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Schutt/dpa/Global Look Press

За 2019 год, в сравнении с прошлогодними показателями, число случаев травли молодых людей на просторах Интернета (кибербуллинга) выросло в три раза. Об этом журналистам сообщила председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

Говоря о кибербуллинге, она ссылалась на результаты мониторинга центра Общественной палаты РФ «Безопасность 2.0». По словам Суторминой, в 2019 году была зафиксирована следующая тенденция — рост количества случаев онлайн-травли, целью которой является реальное избиение ровесника со съёмкой процесса на видео и дальнейшей публикацией в Сети.

В период с января по сентябрь наши эксперты зафиксировали в три раза больше подобных инцидентов по сравнению с данными 2018 года, — приводит слова Суторминой «Парламентская газета».

Ранее News.ru писал, что эксперты Роскачества дали родителям ряд советов по тому, как обезопасить своего ребёнка от онлайн-травли и как понять, что он уже стал жертвой буллинга.