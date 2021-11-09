«Коделак» включён в новую версию рекомендаций Минздрава по лечению COVID-19

Министерство здравоохранения России утвердило 13-ю версию временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавируса. Новый документ был подготовлен ведущими российскими экспертами с учётом накопленных с начала пандемии научных данных.

В новых клинических рекомендациях Минздрава по лечению ковида упоминаются не только привычные умифеновир («Арбидол»), ремдесивир, фавипиравир и препараты интерферонов-альфа (спрей «Генферон лайт»). В обновлённом разделе патогенетического лечения коронавирусной инфекции рекомендован препарат «Коделак Бронхо». С целью улучшения отхождения моркоты при продуктивном кашле Министерство здравоохранения предписывает назначать мукоактивные препараты с амброксолом в качестве действующего вещества.

Наиболее эффективный препарат на основе амброксола — «Коделак Бронхо» — используется для лечения кашля с затруднённым отхождением мокроты. В отличие от других лекарственных средств с муколитическими свойствами, «Коделак Бронхо» содержит помимо амброксола ещё четыре компонента, в том числе глицирризинат, обладающий противовирусным действием. Глицирризинат в составе «Коделака Бронхо» препятствует проникновению вирусов в клетки, блокирует репликацию вирусной ДНК на различных этапах этого процесса и активизирует фагоцитоз — поглощение клетками организма чужеродных частиц.

В документе ведомства сказано, что для COVID-19 характерно наличие клинических симптомов ОРВИ, в том числе кашля с мокротой или сухого. Поэтому для остановки сухого кашля рекомендуется использовать противокашлевый препарат на основе бутамирата, то есть «Коделак Нео».

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Помимо этого, в разделе терапии, направленной на механизмы развития болезни, уточнены критерии и сроки назначения генно-инженерных биологических препаратов, особенности назначения антикоагулянтов, добавлена информации о возможных комбинациях препаратов.

В амбулаторном лечении главным препаратом остаётся умифеновир, а также интраназальные формы интерферонов-альфа.

Вместе с этим эксперты уточнили особенности назначения заболевшим антикоагулянтов — препаратов, которые подавляют свёртываемость крови. В частности, в новые схемы амбулаторного лечения для пациентов с лёгким течением COVID-19 включили препарат будесонид. Помимо прочего, специалисты пришли к выводу, что вылечиться болеющим коронавирусом в среднетяжёлой форме поможет схема с лекарствами барицитиниб и тофацитиниб. Оптимизированы схемы с препаратами ремдесивир, иммуноглобулин человека против COVID-19.

В разделе терапии неотложных состояний добавлена информация о рациональном использовании кислорода при респираторной поддержке пациентов. А в разделе специфической профилактики COVID-19 внесена информация о показаниях вакцинации для беременных.

Также в обновлённые методические рекомендации добавили раздел «Антимикотическая терапия», который отражает особенности лечения инвазивного кандидоза у пациентов с новой коронавирусной инфекцией и широкого спектра заболеваний, вызванных грибковыми микроорганизмами рода Aspergillus.

Ранее сообщалось, что в Министерстве здравоохранения РФ идёт работа над очередной, 14-й по счёту версией временных методических рекомендаций по профилактике и лечению коронавирусной инфекции. Главной новацией очередного антиковидного формуляра Минздрава обещает стать пояснение по одновременной вакцинации от гриппа и COVID-19. Однако не исключено, что будут уточнены и дополнены новыми препаратами схемы лечения и профилактики ковида.