Книги Веры Полозковой потребовали изъять из продажи ОНФ призвал изъять из продажи книги Веры Полозковой после слов поэтессы о Прилепине

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Поэтесса Вера Полозкова

«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) потребовал изъять из продажи книги российской поэтессы Веры Полозковой, говорится на сайте политической организации. Руководитель Исполкома ОНФ Михаил Кузнецов направил соответствующее письмо президенту Российского книжного союза Сергею Степашину, в котором указал на комментарий литераторки о покушении на писателя Захара Прилепина.

Поэтесса живет за границей и выступает с такими циничными и антигуманными заявлениями, при этом книги Веры Полозковой активно продаются в российских книжных магазинах, и она продолжает получать за это авторские отчисления. Уверен, что для предприятий книжной отрасли финансировать человека, оправдывающего терроризм и убийство российских граждан, морально неприемлемо, — написал политик.

Ранее в интервью телеканалу «Дождь» (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) Полозкова ответила на вопрос журналиста, открыла ли она бутылку шампанского в день покушения на Прилепина, как обещала в 2017 году, уточнив, что это произойдет в момент, когда публицисту «наконец отстрелят башку». В беседе с корреспондентом поэтесса заявила: «Не дотянули до шампанского <...> максимум — пивко».