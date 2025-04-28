Клубника даст в 2 раза больше ягод: 3 простые подкормки без химии

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Чтобы клубника порадовала обильным урожаем, не забывайте подкармливать ее уже после посадки. Не нужно ничего сложного — подойдут простые составы, которые найдутся в каждом доме или магазине.

Первая подкормка — зольный настой. 2 ст. л. древесной золы заливаем 1 л теплой воды, настаиваем сутки и поливаем под корень.

Вторая — дрожжевая. Разводим 10 г сухих дрожжей и 1 ст. л. сахара в 3 л теплой воды, настаиваем 2 часа, затем разводим в ведре воды и поливаем.

Третий вариант — настой луковой шелухи. Горсть шелухи заливаем 1 л кипятка, настаиваем ночь, процеживаем и используем для опрыскивания по листу.

Такие простые подкормки помогут клубнике набрать силу и порадовать сладкими ягодами без химии. Применяйте раз в 10–14 дней — и результат не заставит себя ждать!

Ранее сообщалось, что обычный аспаркам из аптеки может стать лучшим удобрением для ваших растений. Это средство содержит калий и магний — именно то, что нужно для яркого цветения.