Ночной клуб в Башкирии накажут за вечеринку

Полиция пресекла деятельность ночного клуба в Стерлитамаке после сообщения, что в заведении провели вечеринку, несмотря на введённый в Башкирии запрет на массовые мероприятия из-за коронавируса.
Об этом РИА Новости
По последним данным, в Башкирии выявлено 527 случаев заражения коронавирусом. Жертвами COVID-19 в регионе стали 14 человек.
Как писал NEWS.ru, с 20 апреля в регионах Поволжья усилены меры контроля за соблюдением режима самоизоляции. В частности, в Башкирии граждане обязаны носить маски в транспорте и при посещении магазинов.
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