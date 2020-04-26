Ночной клуб в Башкирии накажут за вечеринку

https://static.news.ru/photo/a13f9fb0-87dd-11ea-977f-fa163e074e61_660.jpg Фото: МВД по Башкирии/twitter.com

Полиция пресекла деятельность ночного клуба в Стерлитамаке после сообщения, что в заведении провели вечеринку, несмотря на введённый в Башкирии запрет на массовые мероприятия из-за коронавируса.

Об этом РИА Новости рассказали в региональном управлении МВД. На вечеринку, которая стала поводом для вмешательства полиции, приглашения рассылали через соцсети. Полиция собирает необходимые материалы, в ближайшее время будет принято процессуальное решение, которое определит наказание для увеселительного заведения.

По последним данным, в Башкирии выявлено 527 случаев заражения коронавирусом. Жертвами COVID-19 в регионе стали 14 человек.

Как писал NEWS.ru, с 20 апреля в регионах Поволжья усилены меры контроля за соблюдением режима самоизоляции. В частности, в Башкирии граждане обязаны носить маски в транспорте и при посещении магазинов.