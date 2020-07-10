Клишас попросил остановить «водевиль» адвокатов по делу Ефремова

https://static.news.ru/photo/e021670c-3e29-11ea-8d37-fa163e074e61_660.jpg Андрей Клишас Фото: council.gov.ru

Глава комитета Совета Федерации по законодательству Андрей Клишас прокомментировал поведение адвокатов Александра Добровинского и Эльмана Пашаева, которые работают над скандальным делом актёра Михаила Ефремова. Юристов обвиняют в том, что они пытаются «поймать хайп» за счёт смертельного ДТП.

Я считаю, что если Федеральная палата адвокатов этот водевиль адвокатский по делу Ефремова не остановит, то надо подумать, как это сделать без ФПА. Поэтому я ФПА очень советую вспомнить, что адвокатура — это публично-правовой институт, а не ток-шоу и не шапито, — отметил политик.

По его словам, он уже направил эту критику в ФПА, чтобы там приняли дополнительные санкции в отношении адвокатов, сообщает РБК.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице.

Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также были обнаружены остаточные следы наркотических средств. Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест.

Артиста защищает Эльман Пашаев, который три раза лишался статуса адвоката. Мужчина пояснил, что это произошло «из-за оппонентов». Пашаев подчеркнул, что занимается юридической практикой более 20 лет.

Потерпевшими по делу являются два сына Захарова — Виталий и Валерий, гражданская жена Маргарита и брат Виталий. Всех членов семьи, кроме брата Виталия, защищает Александр Добровинский.

Ранее Федеральная палата адвокатов (ФПА) привлекла к дисциплинарной ответственности за нарушение адвокатской этики адвокатов Александра Добровинского и Эльмана Пашаева. В ведомстве считают, что адвокаты используют дело Ефремова для самопиара, участвуя в различных телепрограммах и эфирах радиостанций, а также разглашают адвокатскую тайну, которая несовместима с существом их профессии. Отмечается, что защитники должны в любых публичных высказываниях «проявлять свойственные профессии сдержанность, осторожность и корректность», а также избегать правового нигилизма, агрессии, розни и нетерпимости.