Классным руководителям в Подмосковье увеличили надбавку до 11 тыс. рублей

https://static.news.ru/photo/71657a92-8ad2-11ea-b38c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Классные руководители в подмосковных школах теперь будут получать надбавку в объёме 11 тысяч рублей. Соответствующий закон, согласно которому предусматривается увеличение вознаграждения за ведение классного руководства в местных школах, в трёх чтениях приняли депутаты Московской областной думы.

Надбавку увеличили на пять тысяч рублей. Законопроект подготовили в связи с постановлением о вознаграждении за классное руководство за счёт федерального бюджета с 1 сентября 2020 года.

По имеющимся в думе данным, в Подмосковье насчитывается примерно 30 тыс. классных руководителей. Из бюджета региона на выплаты им предусмотрено выделить более 911 млн рублей, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, правительство рассматриваетвопрос о введении базовых окладов для разных категорий бюджетников. Инициатива принадлежит Федерации независимых профсоюзов.

Чтобы достичь среднего дохода, педагогам приходится работать на две-три ставки. Введение базовых окладов сможет существенно повысить государственные гарантии в бюджетной сфере и укрепить принцип равной платы за труд.