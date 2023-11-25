«Кладезь витаминов»: диетолог развеяла главный миф о свинине Диетолог Микитюк: в мясе свинины содержатся нужные организму витамины B1 и B6

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Мясо свинины полезно для нормальной работы организма, если употреблять его один-два раза в неделю с овощным гарниром, рассказала NEWS.ru диетолог Людмила Микитюк. Самой безопасной для фигуры, по ее словам, является нежирная вырезка.

Это кладезь витаминов. Мясо свинины богато такими витаминами и минералами, как витамины B1, B6, PP, а также калием, фосфором, кобальтом, молибденом, хромом и цинком. По калорийности — 356 калорий на 100 граммов. Из них жиров 33,3 грамма, белка 14,3 грамма и совсем нет углеводов, — отметила она.

Эксперт подчеркнула, что при умеренном употреблении качественной свинины данное мясо станет отличным источником полезных веществ, а не бесполезным и тяжелым продуктом, как думают некоторые, — это один из главных мифов.

Больше всего — до 50 граммов жира — в грудинке, меньше — около 5 граммов на 100 граммов — в нежирной вырезке. Не употребляйте свинину чаще раза-двух в неделю, а то и реже, в количестве 100–150 граммов. Если есть проблемы с ЖКТ, откажитесь от свинины совсем. Мясо — это белок. А белок лучше усваиваться вместе с овощами и зеленью: нарезкой, салатом, помидорами, огурцами, болгарским перцем, брокколи, цветной капустой и так далее, — пояснила Микитюк.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что мясо, в том числе свинина, могет поднять настроение и повысить уровень гормона счастья. Оно содержит аминокислоту тирозин, которая увеличивает уровень дофамина, и витамины В12, способные помочь в борьбе с депрессией и наладить сон.