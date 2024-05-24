Китай сделал выбор между БРИКС и Украиной Военкор Коц: Китай показал, что союзники по БРИКС ему важнее украинских коллег

Военный корреспондент Александр Коц заявил, что Китай предпочел БРИКС Украине. Журналист отметил, саммит в Швейцарии не посетит и вице-президент США Камала Харрис.

Китай продемонстрировал, что союзники по БРИКС ему однозначно важнее украинских хотелок. Да и Байден, на присутствие которого в Швейцарии очень надеялся Зеленский, предпочел в эти дни устроить чес по Калифорнии для сбора средств в рамках предвыборной программы, — написал военкор в Telegram-канале.

По его словам, ранее сомнения в смысле этого мероприятия без участия России выражали Ватикан, власти Индии, Бразилии и ряда других государств. Военкор подчеркнул, это «явно не тянет» на украинский лозунг «Весь мир с нами». Коц добавил, что главы Польши, Латвии, Литвы и Эстонии приедут обязательно. Другие страны НАТО, по его мнению, могут отправить министров или послов. Однако что там «нарешают» — большой вопрос, подытожил журналист и предположил, что саммит нужен для того, чтобы президент Украины Владимир Зеленский «вновь попросил у всех денег».

Ранее Александр Коц отметил, что артиллерия ВС РФ «грохочет с ночи и до позднего утра» в Харьковской области в рамках специальной военной операции. Военкор утверждал, от этого под Белгородом «дребезжат окна».