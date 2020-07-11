Кириенко высказался о проектах молодёжного форума «Таврида»

https://static.news.ru/photo/f1f9c2f6-c3a0-11ea-a95f-fa163e074e61_660.jpg Сергей Кириенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Культурные проекты «Тавриды» следует продолжить после пандемии. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал в ходе общения с участниками форума «Таврида», который был открыт 10 июля в Крыму.

Целый ряд проектов, которые вы создали во время пандемии, могут стать традицией, — цитирует Кириенко агентство.

По его словам, в Интернете многие россияне говорили о том, что новые форматы празднования Дня Победы должны продолжаться. Кириенко считает, что нужно сохранить такие акции, как «Окна Победы», «День Победы на балконе», поздравление ветеранов и песни всем двором. Он также предложил участникам форума подумать над тем, как можно это сделать.

Форум «Таврида» впервые прошёл в Крыму в 2015 году. За минувшие годы он стал одной из самых крупных и узнаваемых площадок для творческой молодёжи страны.

Как писал NEWS.ru, новой площадкой форума «Таврида» в 2019 году стала бухта Капсель в Солнечной Долине. Мероприятие включает в себя фестиваль творческих сообществ «Таврида — АРТ» и круглогодичный образовательный центр «Арт-резиденция «Таврида».