Кириенко высказался о проектах молодёжного форума «Таврида»

Культурные проекты «Тавриды» следует продолжить после пандемии. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
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Целый ряд проектов, которые вы создали во время пандемии, могут стать традицией, — цитирует Кириенко агентство.
По его словам, в Интернете многие россияне говорили о том, что новые форматы празднования Дня Победы должны продолжаться. Кириенко считает, что нужно сохранить такие акции, как «Окна Победы», «День Победы на балконе», поздравление ветеранов и песни всем двором. Он также предложил участникам форума подумать над тем, как можно это сделать.
Форум «Таврида» впервые прошёл в Крыму в 2015 году. За минувшие годы он стал одной из самых крупных и узнаваемых площадок для творческой молодёжи страны.
Как писал NEWS.ru, новой площадкой форума «Таврида» в 2019 году стала бухта Капсель в Солнечной Долине. Мероприятие включает в себя фестиваль творческих сообществ «Таврида — АРТ» и круглогодичный образовательный центр «Арт-резиденция «Таврида».
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