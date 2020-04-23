Кинолог рассказал, почему собаки лают по ночам

https://static.news.ru/photo/fcc2d480-8862-11ea-b06b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ни одна собака без причины лаять по ночам не будет. Такое поведение питомца может быть вызвано рядом обстоятельств, рассказал кинолог Александр Малиновский.

По словам эксперта, кратковременный лай может быть вызван приходом людей в дом или же звонком в дверь. А если собака лает долго, это значит, что что-то не в порядке.

Как отметил Малиновский, такой поведение животного может быть связано с тем, что его надолго оставляли в одиночестве. Такое бывает, когда хозяева, например, уходят в ночной клуб и не успевают вечером выгулять собаку. В случае регулярного повторения таких случаев владелец собаки должен быть оштрафован.

Также собаки могут долго лаять по ночам из-за недостаточности физических нагрузок. При этом условии хозяин должен больше времени уделять активному времяпрепровождению с животным.

Кроме того, долгий лай может говорить о слабой нервной системе питомца.

Такое часто случается, когда питомца берут из приюта, не разобравшись, что это за собака, но это редкие случаи. Здесь можно поддержать собаку медикаментозно, пройти курс препаратов, — цитирует Малиновского телеканал «Москва 24».

Как ранее передавал NEWS.ru, авторы новой версии Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) расширят ответственность за нарушение тишины ночью. Лающая собака или неисправная автосигнализация станут причинами для штрафов.