Кинолог рассказал, как защитить собак от громких звуков петард Кинолог Уражевский: собак лучше не выгуливать в новогоднюю ночь из-за петард

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В новогоднюю ночь лучше не выводить собак на прогулку, поскольку громкие петарды их пугают, заявил в беседе с NEWS.ru президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский. По словам эксперта, уходя из квартиры, желательно оставлять включенными свет и спокойную музыку, также можно занавесить шторы, чтобы домашние питомцы не боялись салютов.

Громкие петарды и звуки фейерверков являются большой проблемой для питомцев. В России теряются тысячи собак в Новый год во время фейерверков, для них это большой стресс. Щенка с детства нужно готовить к громким звукам. Если собаки социализированы, они легче переносят. В новогоднюю ночь не надо выходить гулять с собаками, — предупредил Уражевский.

Кинолог подчеркнул, что для некоторых собак любой салют означает шок. Если возникнет острая необходимость выгулять питомца в новогоднюю ночь, то он должен быть обязательно на поводке, который нельзя отпускать ни на минуту.

Ветеринар Константин Еремеев ранее предупредил об опасности мишуры для кошек. По его словам, во время игры они могут случайно проглотить новогодний атрибут, что чревато непроходимостью в пищеводе. Он также добавил, что длинные ленты могут порезать внутренние стенки органов животного.