Кинолог рассказал, как нельзя воспитывать собаку Кинолог Голубев: ни в коем случае нельзя бить или ругать питомца

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Во время воспитания собаки ни в коем случае нельзя бить или ругать питомца, предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. В беседе с РИАМО специалист подчеркнул, что рукоприкладство может привести к ухудшению ситуации и собака просто перестанет слушаться хозяина.

В вопросе наказания собаки есть одна очень важна вещь: наказывать — не значит бить или ругать питомца, ни в коем случае не занимайтесь рукоприкладством. Это не просто неэффективно, ваши действия могут привести к ухудшению ситуации, когда собака просто перестанет слушаться, — пояснил Голубев.

Он добавил, что наказания часто используются, чтобы выразить недовольство поведением домашнего любимца. Но в большинстве своем такие методы воспитания неэффективны: у собак отсутствуют понятия «хорошо» и «плохо», моральные принципы. Голубев посоветовал давать понять питомцу свое недовольство другими способами.

Кинолог ранее призвал не сажать собаку на цепь. Специалист подчеркнул, что собака — это живое существо, которому нужны внимание, забота и комфорт. Содержание на цепи негативно отражается на здоровье питомца: у него могут возникнуть проблемы с суставами, мышцами и позвоночником.