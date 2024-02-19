Кинолог рассказал, можно ли сажать собак на цепь Кинолог Голубев посоветовал не содержать собак на цепи

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Собак не следует содержать на цепи, даже если хозяева вместе с питомцем проживают в пригороде, посоветовал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. В беседе с «Радио 1» специалист подчеркнул, что собака — это живое существо, которому нужны внимание, забота и комфорт.

Кем бы вы ни считали собаку — другом, напарником или охранником, она прежде всего живое существо, которому важны внимание, забота и комфорт. Посадив питомца на цепь, вы ухудшите состояние здоровья любимца и ваши взаимоотношения, — пояснил кинолог.

Содержание на цепи негативно отражается на здоровье питомца: у него могут возникнуть проблемы с суставами, мышцами и позвоночником. Если же собаку при этом хорошо кормят, без движения она наберет лишний вес. Кроме того, могут возникнуть проблемы с сердечно-сосудистой системой и обменом веществ.

Голубев предупредил, что содержание на цепи может вылиться в агрессивное поведение: питомец будет охранять свою территорию даже от хозяина. Или же, по словам кинолога, собака, наоборот, может стать вялой и апатичной. Также существует риск, что животное навредит себе в попытках сорваться с цепи. Эксперт посоветовал купить для любимца просторный вольер, где он сможет перемещаться. При этом важно ежедневно выгуливать собаку и выходить за пределы участка.

Голубев ранее рассказал, что одной из главных ошибок при дрессировке собак является запугивание питомца. По его словам, попытки доминировать над животным приводят к непослушанию и агрессии со стороны домашнего любимца.