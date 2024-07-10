Кинолог предупредил о вреде фруктов для собак Ветеринар Меликова: еда с человеческого стола может вызвать отравление у собаки

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Фрукты, сладости или еда с человеческого стола может навредить собаке, заявила в беседе с «Газетой.Ru» доцент кафедры болезней мелких домашних, лабораторных и экзотических животных Университета РОСБИОТЕХ и кандидат ветеринарных наук Юлия Меликова. По ее словам, вместо таких лакомств стоит составить для питомца полноценный сбалансированный рацион и придерживаться его.

Употребление таких продуктов способно вызвать серьезное отравление у животных, — уточнила Меликова.

Ветеринар также обратила внимание на то, что в купленных овощах или фруктах могут находиться различные химические добавки, используемые для ускорения роста растений и созревания плодов. Они вредны для животных.

В качестве примера Меликова привела виноград, который является нефротоксичной ягодой, способной вызвать нарушения в работе почек и всей мочевыделительной системы. Кроме того, животным могут заглатывать слишком большие куски фруктов с косточками. Это может привести к непроходимости кишечника.

Врач заметила, что в жару любой дополнительный прием пищи способен привести к нарушению водно-солевого баланса. Такая ситуация негативно сказывается на состоянии животного, который сталкивается с проблемами с ЖКТ.

Глава Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев ранее призвал незамедлительно начинать поиски пропавшего на природе питомца. Он добавил, что в первые сутки шансы на возвращение животного домой намного выше, чем в последующие. Кроме того, к таким мероприятиям стоит привлекать как можно больше людей.