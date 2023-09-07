Кинокритик назвал самую ожидаемую премьеру сезона Кинокритик Григорьев: аниме «Как поживаете?» станет долгожданной премьерой осени

Фото: Toho

Аниме «Как поживаете»

Аниме «Как поживаете?» может стать самой ожидаемой премьерой сезона в жанре, сообщил NEWS.ru кинокритик Роман Григорьев. По его словам, определяющим здесь является имя режиссера ленты — Хаяо Миядзаки. Японский аниматор пользуется большой популярностью по всему миру, хотя последняя его картина вышла в прокат десять лет назад.

У Хаяо Миядзаки есть очень много поклонников по всему миру, в том числе и в России. И поэтому, думаю, что новый аниме-фильм «Как поживаете?» станет одной из самых долгожданных премьер этой осени. Потенциально фильм может стать кассовой лентой. Несмотря на то, что последняя его картина выходила в прокат 10 лет назад, имя Миядзаки остается у всех на слуху, — сказал Григорьев.

Он высоко оценил работы Миядзаки. Эксперт отметил, что режиссер всегда мог рассказать историю, которая трогала миллионы людей. В этом, по мнению Григорьева, кроется секрет успеха Миядзаки.

Его работы имеют определенную художественную ценность, потому что он рассказывает о том, что он знает и что его волнует. Все его работы пропитаны темой меланхолии, которая видимо так близка многим людям, — заключил критик.

Ранее стало известно, что даже неофициальная премьера фильма «Барби» в российских кинотеатрах оказалась под угрозой срыва. Первые показы киноленты уже перенесли с 9 сентября на 14 сентября из-за запрета Министерства культуры России.