Киберподразделение РПЦ создало интернет-защиту от сайтов мошенников

https://static.news.ru/photo/4658ed00-3e1b-11eb-b6b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники IT-подразделения молодёжного отдела Выборгской епархии Русской православной церкви (РПЦ) разработали браузерное расширение Labarum. Оно предназначено для защиты верующих от мошеннических сайтов, на которых собирают пожертвования от имени РПЦ, сообщил председатель епархиального отдела по делам молодёжи протоиерей Артемий Литвинов.

Как заявлено, расширение призвано предупреждать о недобросовестности создателей сайтов, если тот или иной ресурс предложит заказ треб в храмах.

Браузерное расширение <...> позволяет, имея уже в базе данных сайты, которые официально Русская православная церковь обнародовала, сразу вас предупреждать о том, что вы попали на мошеннический сайт. Синодальный отдел впоследствии будет расширять базу. <...> У нас будут веб-волонтёры, которые будут отслеживать эти моменты и узнавать, реально ли сайт принадлежит храму и действительно ли они принимают онлайн-записки, — цитирует Литвинова ТАСС.

15 декабря на You-Tube-канале Выборгской епархии пройдёт презентация сервиса, с того же дня веб-защитник можно будет скачать на официальном сайте епархии и в официальных сообществах в соцсетях.

Отмечается, что программа создана на средства епархии по благословению епископа Выборгского и Приозерского Игнатия и распространяется бесплатно. Веб-защитник предназначен для различных браузеров, впоследствии предполагается разработать версии и для мобильных устройств.

В период пандемии и режима самоизоляции проблема злоупотреблений при сборе средств на религиозные нужды во всём мире приобрела такой размах, что РПЦ была вынуждена выступить с заявлением об «угрозе мошеннических действий в отношении верующих».

Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ на официальном сайте обнародовал перечень интернет-ресурсов, которые занимаются сбором средств на церковные требы, но при этом не имеют официального отношения к РПЦ, писал NEWS.ru.

Также в Церкви сообщили, что предложат меры по защите верующих от подобных злоупотреблений. Одной из мер в этом направлении и стала программа Labarum.