Кибераналитик оценил создание приложения для борьбы с криминалом в Москве

Приложение для мониторинга криминогенной обстановки в Москве в целом поможет снизить уровень преступности в столице, однако с «классическими правонарушениями» полностью справиться не получится, рассказал NEWS.ru руководитель аналитического центра Zecurion, эксперт по кибербезопасности Владимир Ульянов. Спикер подчеркнул, что «чем сильнее контроль, чем прозрачнее среда, тем сложнее реализовывать классические преступные схемы». Таким образом он прокомментировал планы мэрии мегаполиса потратить 158 млн рублей на доработку системы мониторинга криминогенной обстановки в столице.

Полагаю, [уровень преступности] в целом снизится. Чем строже контроль, чем более прозрачной становится среда, тем сложнее реализовывать классические преступные схемы. Легче выслеживать и находить преступников. При этом нельзя сказать, что это кардинально что-то изменит. Останутся классические правонарушения, часть нарушителей перейдёт в онлайн. Сейчас есть тенденция, что всё больше и больше взаимодействий происходит через Интернет, через гаджеты. Туда перетекают и деньги, классические транзакции, а где деньги, там и преступники, — считает Ульянов.

Из технического задания проекта следует, что исполнитель должен разработать мобильное приложение «Сводка», с помощью которого органы исполнительной власти города смогут получать в режиме онлайн данные об уровне криминогенной обстановки и общественной безопасности. Приложение будет использовать данные «Яндекс.Карт» и 2ГИС, которые позволят отслеживать «инциденты» на карте.

Приложение может помочь правоохранительным органам быстрее реагировать на инциденты, устранив звено в виде дежурного, считает глава департамента информационно-аналитических исследований T.Hunter Игорь Бедеров. Эксперты также отмечают, что власти не смогут использовать персональные данные о запросах конкретных пользователей, так как системы выдают обезличенную информацию. Как отмечает председатель Ассоциации участников рынков данных Иван Бегтин, подобный тип мониторинга уже используется для отслеживания заболевших коронавирусной инфекцией.