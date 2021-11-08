Кемеровский суд взыскал с МЧС за погибших в «Зимней вишне»

Заводский районный суд в Кемерово взыскал с МЧС по 75 тысяч рублей в пользу родственников погибших во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Об этом сообщает РИА Новости. Ранее обвиняемым вынесли приговоры.

Взыскать… с министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 75 тысяч рублей, — передаёт агентство оглашение судьи.

Сегодня в суда зачитывалась резолютивная часть приговора по вынесенному ранее обвинению. Стало известно с кого и в каком объёме будут взысканы средства в рамках гражданских исков. До этого суд постановил взыскать с работодателя по 1 млн рублей каждому близкому родственнику за каждого из 60 погибших в «Зимней вишне».

Мера применяется и к МЧС, в связи с тем, что были признаны виновными сотрудники местной пожарной службы. Так, начальник пожарного караула второй пожарно-спасательной части Кемерово Сергей Генин получил 5 лет общего режима, начальник службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрей Бурсин — 6 лет общего режима. Суд признал Генина виновным в гибели 37 человек, Бурсина – в гибели 60 человек.

Кроме того, бывшие руководители торгового центра Юлия Богданова, Надежда Судденок, Георгий Соболев были осуждены за нарушение требований противопожарной безопасности и за смерть двух и более лиц. Они получили 14, 13,5 и 11 лет тюрьмы соответственно. Охранник ТРЦ Сергей Антюшин получил восемь лет колонии за смерть двух и более лиц по неосторожности. Техник, обслуживающий пожарную сигнализацию в «Зимней вишне», Александр Никитин получил 5,5 года тюремного заключения за нарушение требований противопожарной безопасности. Руководитель обслуживавшей пожарную сигнализацию компании Игорь Полозиненко получил 6,5 года колонии.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошёл 25 марта 2018 года. Он унёс жизни 60 человек, в том числе 37 детей.