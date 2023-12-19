Каспарову грозит до пяти лет тюрьмы за сбор денег для ВСУ

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Московские правоохранители усмотрели в действиях Гарри Каспарова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) признаки преступления после проведения в Вильнюсе 9 ноября аукциона по сбору средств для Вооруженных сил Украины, сообщил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Альшевских. В своем Telegram-канале он опубликовал ответ столичного МВД на соответствующий запрос. В нем уточняется, что фигуранта могут привлечь по статье 284.1.2 УК РФ. По ней ему грозит до пяти лет заключения.

В соответствии со статьей 151 Уголовно-процессуального Кодекса РФ собранные материалы направлены по подследственности в Главное следственное управление СК РФ по городу Москве для принятия решения в соответствии с действующим законодательством, — говорится в ответе МВД.

В октябре против Каспарова начали административное разбирательство за непредставление отчетности в соответствии со статусом иностранного агента. Ранее в отношении него также был составлен протокол за неуказание статуса иноагента при публикации материалов в социальных сетях. Ему грозит штраф в размере 30–50 тысяч рублей. 13-ый чемпион мира по шахматам был внесен в реестр иностранных агентов 20 мая 2022 года.