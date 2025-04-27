Картошка сама растет! Ленивый метод посадки: не копаем и не окучиваем

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хотите собрать ведро картошки с каждого куста, почти не работая? Попробуйте этот ленивый метод посадки клубней, с которым не нужно ни копать, ни окучивать. Все, что от вас понадобится, иногда поливать грядки.

Пошаговая инструкция:

Разложите клубни прямо на поверхности земли ростками вверх (можно на траву). Засыпьте 30-сантиметровым слоем соломы (или скошенной травы). Ждите всходов — они появятся через две-три недели. По мере роста добавляйте еще соломы.

Все! С таким методом посадки картошка сама растет. Как это работает? Секрет в соломе. Она сохраняет влагу (полив нужен только в засуху). Перегнивая, дает питание картошке, не позволяет расти сорнякам.

Осенью просто разгребаете солому — и собираете чистые клубни! В два раза меньше работы, а урожайность выше обычного.

Ранее стало известно, как защитить клубни картофеля от парши до посадки.