Хотите собрать ведро картошки с каждого куста, почти не работая? Попробуйте этот ленивый метод посадки клубней, с которым не нужно ни копать, ни окучивать. Все, что от вас понадобится, иногда поливать грядки.
Пошаговая инструкция:
- Разложите клубни прямо на поверхности земли ростками вверх (можно на траву).
- Засыпьте 30-сантиметровым слоем соломы (или скошенной травы).
- Ждите всходов — они появятся через две-три недели.
- По мере роста добавляйте еще соломы.
Все! С таким методом посадки картошка сама растет. Как это работает? Секрет в соломе. Она сохраняет влагу (полив нужен только в засуху). Перегнивая, дает питание картошке, не позволяет расти сорнякам.
Осенью просто разгребаете солому — и собираете чистые клубни! В два раза меньше работы, а урожайность выше обычного.
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