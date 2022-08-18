Картофель и помидоры названы самыми ядовитыми дачными растениями Садовод Туманов заявил, что самыми ядовитыми дачными растениями являются картофель, помидоры и клещевина

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Самыми опасными дачными растениями являются картофель и помидоры, заявил председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов в беседе с «Радио 1». По его словам, несозревшие плоды содержат огромное количество ядовитых веществ, равно как ботва помидоров и цветки картофеля.

Не надо думать, что если растение съедобно, то оно съедобно полностью. Пожалуй, самые ядовитые огородные растения — это картофель и помидоры. У картошки съедобный клубень, у томата — плоды, но только когда они созреют. Пока они не созрели, они содержат ядовитые вещества, — поделился садовод.

Не менее серьезную опасность представляет клещевина, поскольку ее ядовитые семена могут вызвать серьезное пищевое отравление. Туманов отмечает, что из растения делают касторовое масло, однако в процессе тепловой обработки ядовитые вещества нейтрализуются. В других случаях клещевина предоставляет большую опасность.

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